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الإثنين، 07-12-2020 10:44 ص

العثور على طن من الكوكايين بميناء لندن مخبأة في الموز - صور

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الوكيل الاخباري - أحبطت شرطة حرس الحدود البريطانية محاولة تهريب شحنة من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة من الموز مصدرها كولومبيا، لتضبط بذلك ثاني أكبر كمية من المخدر خلال الأشهر الأخيرة كانت متجهة الى البلاد.

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ووصلت كمية الشحنة المضبوطة الى 1060 كيلوغراما، بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.


وبحسب شرطة الحدود، فإن الشحنة كانت متجهة الى أنتويرب في بلجيكا قادمة من كولومبيا، وتم إخفاء المخدر في ثمار الموز، بحسب ما نقل موقع Evening Standard.


وأضاف الموقع بأن الشحنة التي تم العثور عليها في 12 نوفمبر، أصبحت ثاني أكبر شحنة من حيث الكمية يتم العثور عليها في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد اكتشاف شحنة أكبر في سبتمبر، وصل حجمها الى 1155 كيلوغراما في نفس الميناء، ومتجهة أيضا إلى أنتويرب.



 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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