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الثلاثاء، 14-09-2021 06:48 م

العثور على فتاة بعد 14 عاما من اختطافها في أمريكا

فتاه


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على فتاة من ولاية فلوريدا اختطفت عندما كانت في السادسة من عمرها، مشيرة إلى أن الفتاة في أمان بعد 14 عاما من اختفائها.

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ووفقا لإدارة شرطة كليرمونت ، فإن والدة جاكلين هيرنانديز (19 عاما) والتي اختفت في عام 2007، أنجليكا فنسيس سالغادو قالت إن "فتاة اتصلت بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها ابنتها المخطوفة"، وأخبرتها أنها في المكسيك وتريد مقابلتها على الحدود في تكساس في 10 سبتمبر.


وقالت إنه تم ترتيب اللقاء ومن ثم تم اعتراضهن من قبل السلطات عند نقطة الدخول الحدودية في لاريدو، تكساس ، حيث سعى المسؤولون لتأكيد ما إذا كانت جاكلين هيرنانديز هي التي كانت تدعي أنها هي.


وقال تقرير الشرطة: "بناء على الوثائق المقدمة إلى شرطة أنجيليكا وكليرمونت، تبين أن الفتاة جاكلين هيرنانديز التي اختطفت من والدتها عام 2007 وتم لم شمل جاكلين مع والدتها".


ونشرت الشرطة في وقت لاحق صورة للاثنين وهما تتعانقان.


وفي عام 2007، قالت وزارة إنفاذ القانون في فلوريدا إن هيرنانديز "اختطفها والدها بابلو هيرنانديز" في 22 ديسمبر من ذلك العام.


وصدرت بحقه مذكرة بحث، و اشتبه المحققون في أنه ربما يكون قد أخذ هيرنانديز إلى المكسيك.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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