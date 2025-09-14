اعلان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من مواكبة التطورات الحديثة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، والتحول من نظام الفروع الأكاديمية التقليدية (العلمي والأدبي) إلى نظام الحقول الدراسية (المسار الأكاديمي)، وحرصاً من القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي على رفع مستوى التعليم وضمان توافق معايير القبول مع الهيكل الجديد للمناهج الدراسية، حيث تم إجراء بعض التعديل على شروط الانتخاب الخاصة بكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران - كلية الملك حسين الجوية بما يتناسب مع هذا النظام اعتباراً من قبولات توجيهي 2008 العام القادم .



تالياً الحقول الدراسية (المسار الأكاديمي):

•الحقل الصحي

•الحقل الهندسي

•حقل العلوم والتكنولوجيا

•حقل اللغات والعلوم الاجتماعية

•حقل القانون والعلوم الشرعية

•حقل الأعمال



جميع الحقول الدراسية المذكورة أعلاه سيتم اعتمادها في القبول لكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران - كلية الملك حسين الجوية ، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

1.متطلبات المعدل العام والقبول:

•يبقى المعدل العام في شهادة الثانوية العامة لا يقل عن 70%، وذلك لجميع مستويات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة، دبلوم، بكالوريوس) وأن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية كما هو.



2.متطلبات اللغة الإنجليزية:

•يُشترط حصول المتقدم على علامة لا تقل عن 70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي (السنة الأولى من الثانوية العامة).

•في حال كانت العلامة أقل من 70%، وتم تسجيل المتقدم في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة في الجزء الثاني وحقق فيها علامة 70% فأكثر، يتم اعتمادها كبديل.

•لبرامج البكالوريوس والدبلوم يبقى شرط تحقيق 70% في مادة اللغة الإنجليزية (في الثانوية العامة) كما هو.



ملاحظــــــات:

1.لا يوجد تعديل على باقي شروط الانتخاب والقبول، وتبقى كما وردت في الإعلان السابق الصادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني.