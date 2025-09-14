الجامعة العربية: قمة الدوحة محطة بارزة للتضامن مع فلسطين

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، أوضح خطابي، أن المواقف الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأييد الدولي الواسع للإعلان بشأن "حل الدولتين"، والاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي عقب الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، أبرزت بجلاء العزلة المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن التضامن الدولي مع قطر يعكس رفضا قاطعا للهجوم السافر على سيادتها، وتقديرا لدورها الفاعل في الوساطات والعمل الإنساني وتسوية النزاعات، مبرزا الجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية القطرية، جنبا إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة، في تيسير عمليات تبادل الأسرى وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد خطابي، أن قمة الدوحة ستسعى إلى فتح المجال أمام اعترافات جديدة بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يعزز مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس "حل الدولتين".
