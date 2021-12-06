الإثنين 06-12-2021
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الإثنين، 06-12-2021 09:35 ص

العثور على قرط ذهبي يعود للقرن الـ 11 في الدنمارك- صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحف الوطني الدنماركي، ، أنه تم العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن الحادي عشر، يفترض أنه من الشرق الأوسط.

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وتم العثور على هذا القرط الذهبي على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، في حقل بمنطقة "ويست جوتلاند".

وهذا أول اكتشاف لشيء من هذا القبيل، في الدول الاسكندنافية، طبقا لما ذكره متحف كوبنهاجن في بيان.

 

وسيتم عرض القرط في المتحف، اعتبارا من اليوم الاثنين.

 

وقال بيتر بنتز، الخبير في المتحف "إنه أمر فريد من نوعه تماما بالنسبة لنا. نحن نعرف 10 إلى 12 عينة أخرى، بمختلف أنحاء العالم ولم نجد واحدة مثل تلك في الدول الاسكندنافية".

 




 المصدر - البيان

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