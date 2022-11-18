العلماء يستنسخون وزيرا يابانيا

الوكيل الاخباري -
أطلقت الوكالة اليابانية للعلم والتكنولوجيات توأما سيبرانيا لـ تارو كونا، وزير الإصلاح الإداري الياباني.اضافة اعلان
وأفادت بذلك بوابة " EurekAlert" الإلكترونية اليابانية وقالت إن التوأم السيبراني ليس نسخة روبوتية عادية للإنسان فحسب بل وأفضل نسخة ذات قدرات بدنية وذهنية.
و سيساعد الوزير المستنسخ الباحثين في إدراك موقف الناس من التوأم السيبراني وقدرة النسخة على أن تحل محل الإنسان الحقيقي.
ومن المعلوم أن تارو كونا يستطيع التحكم في نسخته عن بعد، الأمر الذي يسمح له بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية دون أن يحضر بدنيا في مكان معيّن.
ومع ذلك فإن الباحثين قد طرحوا مهمة تنحصر في بناء مجتمع حر من قيود البدن والدماغ والفضاء والزمن بحلول عام 2050. ( روسيا اليوم
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