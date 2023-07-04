الثلاثاء 04-07-2023
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الثلاثاء، 04-07-2023 11:45 ص

الفشل... خطوات بسيطة تساعدك على تجاوزه

Failure to life benefits


الوكيل الإخباري - كل إنسان معرّض للفشل في مشروع أو خطوة أو علاقة ما في حياته، البعض ينهضون ويقفزون فوق الحواجز التي تعترض طريقهم، وآخرون يبقون أسرى التجربة المُرَّة. وفي كل الأحوال، يسير قطار الحياة إلى الأمام، ولا ينتظر أولئك الواقفين في محطات الألم والحسرة والندم.

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باختصار، إن القاعدة الذهبية في الحياة تقول "لا أحد محصّنا ضد الفشل"، رغم أن البشر يحاولون تجنّبه لاعتقادهم بأنه نهاية الطريق، مما ينعكس سلبا على صحتهم العقلية والجسدية.

تقدم المعالجة النفسية الدكتورة إلينا عودة مجموعة من النصائح للتغلب على هذا الشعور، من أبرزها:

1 - التحدّث مع الأصدقاء والمقرّبين لتقديم المساعدة لتجاوز التفكير بطريقة سلبية، وعدم كبت المشاعر أو تجاهلها.


2 - تقبل الأخطاء التي ارتكبتها وكيفية تصحيحها في المستقبل.


3 - التفكير الإيجابي، فهو مهم جدا لوضع خطة مستقبلية وبدء مرحلة جديدة بعقلانية ونضج ووعي.


4 - التوقف عن الحديث السلبي مع النفس للتخلّص من التوتر والقلق.


5 - التذكّر دائما أن تجربة الفشل يمكن أن تصبح أداة للمساعدة في تطوير المهارات وفهم العقبات والتعامل معها بكفاءة في التجربة التالية.

 

لبنان 24

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