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الأربعاء، 10-11-2021 10:32 ص

الكلاب تُمِيل رؤوسها عندما تفهم ما يقال لها

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الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء أخيراً السبب، الذي يجعل الكلاب تميل برؤوسها عند التحدث إليها ففي دراسة نشرت الأسبوع الماضي، قال علماء من هنغاريا هذه العادة تشير إلى أن كلبك يستمع إليك باهتمام، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. 

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وأجرى الفريق تجارب على 40 كلباً قام أصحابها بتعليم الكلاب أسماء ألعاب جديدة. وقاموا بتحليل حدوث إمالة الرأس عندما طلب من الكلاب جلب لعبة معينة. ووفقاً للعلماء بجامعة إيوتفوس لوراند في بودابست، إمالة الرأس تساعد الكلاب على تذكّر المعلومات وفهمها. 

 

المصدر - البيان 

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