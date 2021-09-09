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الخميس، 09-09-2021 03:57 م

الكويت.. بيع خروف مقابل 200 ألف دولار - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل ااجتماعي في الكويت فيديو لمزاد علني في سوق الحلال بالكويت على خروف (أدرع) وصل مزاده إلى  60 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 200 ألف دولار.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، خروفًا أبيض كبير ، يقف بجواره أحد الأشخاص، يعتقد أنه مالكه، وهو يعرضه للبيع في المزاد، صارخا: «60 ألف دينار».

ورغم قلة المعلومات حول السبب لبيع الخروف بهذا المبلع الكبير، أو حتى من اشتراه، إلا أن الواقعة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن بعض المستخدمين اعتبرها ليست أكثر من دعابة، وراح يشكك في الأمر.

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كما رأى البعض أن هذا الرقم فيه مبالغة كبيرة، وذهب آخرون إلى إنه رقم منطقي كمن يشتري أقلاماً أو ساعات بمبالغ ضخمة.

 

المصدر - البيان 

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