الكويت تصدر حكم نهائي لقاتل الفتاة ' فرح '

الوكيل الإخباري - قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الإثنين ، بالإعدام بحق قاتل 'فرح أكبر' وهو عسكري يعمل في وزارة الدفاع .



وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن محكمة التمييز أسدلت الستار على واحدة من أشهر وأبشع جرائم القتل في الكويت، وقضت بإعدام المتهم بقتل فرح أكبر، والغت حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد.

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وكانت محكمة أول درجة قضت بالإعدام شنقا بحق المتهم بخطف وقتل فرح أكبر في جريمة هزت المجتمع الكويتي، وخففت محكمة الاستئناف الحكم إلى المؤبد، وهو الحكم الذي ألغته محكمة التمييز وقضت مجدداً بإعدام المتهم.



وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، حين أقدم المتهم وهو عسكري يعمل في وزارة الدفاع على ملاحقة الضحية، حيث قطع الطريق أمام مركبتها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، وحاول خطفها وابنتها وابنة شقيقتها، ثم قام بتسديد طعنات بالسكين في صدرها أمام مرأى ابنتها أفضت بوفاتها.



واعترف الجاني ، بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية ، في سيارة القتيلة حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، جنوبي العاصمة الكويت، مع طفلتها، حيث كانتا متجهتين إلى صالون نسائي.



واعترف الجاني أنه طعن الضحية نتيجة غضبه، بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده، كما اعترف أنه هدد شقيقة المجني عليها وهي محامية، شفويا بقتل شقيقتها المجني عليها "فرح حمزة علي أكبر" لحملها على التنازل عن قضية مقدمة منهما ضده.

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