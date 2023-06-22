الماضي يلاحقها بصدفة غريبة.. فقدت زوجها بـ'تيتان' وجدّيها بـ تيتانيك - صور

الوكيل الإخباري - لا زال العالم يكتم أنفاسه لمتابعة أخبار الغواصة "تيتان" والتي قد اختفت من على الرادار ويعد بداخلها 5 من الأغنياء قد غاصوا في أعماق البحر في تلك رحلة الكارثية والتي قد اعتقدوها سياحية لرؤية حطام سفينة تيتانيك الشهيرة.

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وفقا لصحيفة "ديلي ميل" تعد ويندي راش، زوجة طيار تيتان على متن الغواصة السياحية المفقودة Titanic



وهي زوجة الرئيس التنفيذي لشركة Ocean Gate وهو حفيدة زوج من الأثرياء كانا على متن السفينة تيتانيك عام 1912، وقد توفي جداها إيزيدور وإيدا شتراوس، في تلك السفينة الغارقة.





تنحدر زوجة الرئيس التنفيذي للغواصة السياحية المفقودة تيتانيك من زوج ثري من نيويورك غرقا على متن السفينة تيتانيك عام 1912.



تعد يندي راش متزوجة من ستوكتون راش ، أحد الرجال الخمسة المحاصرين في تيتان بعد اختفائه يوم الأحد خلال رحلة لزيارة الحطام التاريخي.



على الجانب الآخر قد توفي أجدادها ، إيزيدور وإيدا شتراوس ، في الكارثة التاريخية - مع كون إيزيدور أحد مؤسسي متجر مايسي .



فقد كان للجديّن الراحلين مشهدا صوره لهما المخرج جيمس كاميرون وذلك في قصة الزوجين اللذان قررا الموت على سريرهما في تلك السفينة العملاقة، والتي لعنتها لا تزال تسيطر بشكل كبير على المكان التي غرقت فيه.





تم تخليدهما أيضًا في فيلم جيمس كاميرون "تيتانيك" لعام 1997 ، حيث تم عرضهما بشكل مأساوي وهم يحتضنان بعضهما على سرير بينما اندفع الماء إلى السفينة في مشهد مبدع من الفيلم.



يأتي هذا الكشف في الوقت الذي واصلت فيه الطواقم البحث في منطقة نائية من المحيط الأطلسي عن الغواصة المفقودة التي تحتوي على زوجها والمستكشف الفرنسي والملياردير الإنجليزي والملياردير الباكستاني وابنه.

صدى البلد

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