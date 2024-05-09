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الخميس، 09-05-2024 03:55 م

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال والقسام تستهدف آليات إسرائيلية

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الوكيل الإخباري - اندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بالتزامن مع انفجارات في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت "آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ".

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وبوقت مسبق من اليوم ، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا يظهر استعداداتها لمواصلة الحرب.

وأظهر الفيديو -الذي نشر بعنوان "سندكّ هيبة جيشكم"- مقاتلي القسام وهم يجرون عمليات الرصد وتذخير بطاريات الصواريخ وقذائف الهاون تمهيدا لإطلاقها.



 




 

 


 

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