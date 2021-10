الملكة إليزابيث الثانية ترفض لقب عجوز العام

الوكيل الإخباري-رفضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في سن 95 عاماً "بأدب ولكن بحزم" تكريمها بجائزة "Oldie of the Year" أو "عجوز العام" لأنها لا تشعر بالشيخوخة.



وأعلنت عائلة الملكة في بريطانيا في بيان أن إليزابيث الثانية "تبلغ من العمر بقدر ما تشعر".



وبعث السكرتير الخاص للملكة، توم لينج بيكر، برسالة إلى المجلة التي تقدم الجائزة "The Oldie"، ذكر فيها أن إليزابيث الثانية "لا تعتقد أنها تفي بالمعايير ذات الصلة لتتمكن من قبولها".



وبحسب الرسالة، فإن إليزابيث الثانية "تأمل في العثور على متلقي أكثر ملاءمة" للجائزة.



ويتناقض رد الملكة مع تعاطي زوجها، دوق إدنبرة، الأمير فيليب، عندما قبل الجائزة بروح الدعابة في عام 2011 بينما كان يبلغ حينها من العمر 90 عاما.



وفي تلك المناسبة، قال ، الذي توفي في أبريل (نيسان) الماضي عن عمر 99 عاماً: "لا شيء أفضل للروح المعنوية من تذكر كيف يكون مرور الأعوام -أسرع في كل مرة-، وعلى أي حال، من الجيد أن يتذكروك".



يشار إلى أن إليزابيث الثانية، التي ولدت في 21 أبريل 1926، هي الملكة الأطول عمراً في تاريخ بريطانيا وستحتفل باليوبيل البلاتيني العام المقبل بمناسبة مرور 70 عاماً لها على العرش.



وعلى الرغم من تقدمها في السن، تستمر الملكة في الوفاء بالتزاماتها الرسمية بشكل يومي.



ويتم تقديم جائزة "عجوز العام" منذ 29 عاماً لكبار السن الذين قدموا مساهمات ملحوظة في المجتمع.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة