الملكة البريطانية وزوجها أول متلقي لقاح ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن ملكة إنجلترا، إليزابيث الثانية، ستتلقى في الأسابيع المقبلة لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية أن الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرا لسنيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.



ووفقا للصحيفة، فإن هذين العضوين الأكبر سنا في العائلة المالكة سيتلقيان هذا التطعيم بشكل علني من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقيه"، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للقاح سيثيرون الشكوك حوله بين السكان.



وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوأنتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع.



وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته فايزر-بيونتيك، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفا.

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المصدر : سبوتنك







