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الأحد، 02-01-2022 11:30 ص

المنزل الأسود يعرض للبيع بـ250 ألف دولار أمريكي - صور

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الوكيل الإخباري - شهدت مواقع الإنترنت عرض المنزل الأسود غريب الشكل للبيع بسعر كبير، يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي.

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حيث قام سيث غودمان أحد ملوك العقارات بأمريكا بعرض المنزل الواقع في إلينوي الأمريكية للبيع، بعدما انتهى من عمليات الصيانة والتعديل التي أجراها عليه بعدما اشتراه في أغسطس الماضي مقابل 75 ألف دولار أمريكي.

وأطلق سيث غودمان اسم المنزل القوطي على منزله الجديد، الذي دهنه بالأسود من الداخل والخارج.


وأظهرت الصورة الملتقطة للمنزل تحوّل أسقفه وديكوراته وفرشه للون الأسود فقط، ولا شيء غيره.


وحظيت صور المنزل بانتشار كبير على الإنترنت، وأبدى العديد من رواد الإنترنت إعجابهم بالمنزل وبديكوره وألوانه.

يُذكر أنّ مالك المنزل، أكد عدم تلقيه عروضاً جادة من أجل شراء المنزل حتى الآن.

 






 

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