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الأحد، 31-07-2022 12:27 م

الهند .. شروط غريبة في عقد زواج !

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الوكيل الإخباري-تعهد عروسان هنديان بالالتزام بجملة من الشروط الغريبة والجديدة في عقد زواجهما.

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ووعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول قطعة بيتزا واحدة فقط شهريا، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم، وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.


وكانت العروس هي من أعدّت الوثيقة التي لم تكن أكثر من قطعة ضخمة من الورق المقوى، لكنها أوضحت عليها بالتفصيل ما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله خلال حياتهما المشتركة.


كما تضمنت الشروط ارتداء "الساري" يوميا، وأن لا يذهب أحدهما إلى حفل متأخر ليلا وحده وأن لا يفعلا ذلك إلا سويا، وبشرط آخر هو التقاط صورة مميزة لهما في كل حفل، وأن يذهبا للتسوق كل خمسة عشر يوما.


وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عدد من الشهود.

 

روسيا اليوم

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