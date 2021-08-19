اليكم أطول 10 مخلوقات عمراً

الوكيل الإخباري - نشرت مجلة علمية قائمة تتضمن أكثر من 10 حيوانات عمرًا على كوكب الأرض، لكن المثير في هذه القائمة وجود حيوانين اعتبرا بمثابة الحيوانات الخالدة نظرا لعدم القدرة، حتى الآن، على تحديد أعمارها الطويلة جدا بدقة.



الحوت مقوس الرأس

الحوت مقوس الرأس هي أطول الثدييات عمرا، والذي يعرف أيضا باسم حوت غرينلاند الصائب وحوت الأرقتيق هو حيوان ثديي مائي، ينتمي إلى الحيتانيات، ويعيش في المحيط المتجمد الشمالي، حيث تصل أعمارها إلى 200 عام تقريبا بسبب وجود طفرة جينية قادرة على إصلاح الحمض النووي التالف.



أسماك الروغي الصخرية

تعتبر أسماك الروغي الصخرية أو واحدة من أطول الأسماك عمرًا ويبلغ الحد الأقصى لعمرها حوالي 205 سنوات على الأقل،وتعيش هذه الأسماك الوردية أو البنية في المحيط الهادئ من كاليفورنيا وصولا إلى اليابان. ويصل طولها إلى 38 بوصة (97 سم) وتتغذى على حيوانات أخرى مثل الروبيان والأسماك الصغيرة، وهي مهددة بالانقراض.

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بلح لؤلؤة المياه العذبة

يقوم بلح لؤلؤ المياه العذبة أو بفتح أصدافه للقيام بعملية ترشح جزيئات الطعام من الماء. وتعيش بشكل أساسي في الأنهار والجداول ويمكن العثور عليها في أوروبا وأمريكا الشمالية.



قرش غرينلاند

تعيش أسماك قرش غرينلاند أو في أعماق المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي.

يمكن أن يصل طولها إلى 24 قدمًا (7.3 مترًا) ولديها نظام غذائي يشمل مجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية، بما في ذلك الأسماك والثدييات البحرية مثل الفقمة.



الديدان الأنبوبية

الديدان الأنبوبية هي لافقاريات تتمتع بعمر طويل وتعيش في البيئة الباردة وتتخذ من أعماق البحار مكانا لها. وجدت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة "The Science of Nature" العلمية أن هذه الديدان تعيش بانتظام لمدة تصل إلى 200 عام، وبعض العينات عاشت لأكثر من 300 عام. تتمتع هذه الديدان بمعدل وفيات منخفض بسبب ندرة الحيوانات المفترسة في بيئتها.

محار البطلينوس المحيطي

يعيش محار البطلينوس المحيطي في المياه المالحة شمالي المحيط الأطلسي لفترة أطول بكثير من الأنواع الأخرى ذات الصدفتين والتي تندرج في هذه القائمة.

الشعاب المرجانية

تبدو الشعاب المرجانية بشكل مشابه لأشكال الصخور والنباتات الملونة داخل المساه، لكنها في الواقع تتكون من هياكل خارجية للافقاريات تسمى البوليبات.

ويمكن أن تعيش الشعاب المرجانية لمئات السنين أو أكثر تم العثور عليها قبالة سواحل هاواي بحوالي 4265 عامًا.

مستعمرات الإسفنج الزجاجي

يشبه الإسفنج في تكوينه الشعبا المرجانية، حيث يعيش في تجمعات على شكل مستعمرات، وتصل دورة حياتها لآلاف السنين.

المصدر - لبنان 24