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الإثنين، 09-01-2023 10:59 ص

امرأة تفوز بجائزتين بالملايين خلال أشهر قليلة في بريطانيا - صورة

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الوكيل الإخباري - قد تكون كينيا سلون، البالغة من العمر 40 عاماً، من شيلبي، من أكثر النساء حظاً في العالم بعد فوزها بما مجموعه 3 ملايين دولار في تذكرتي يانصيب تفصل بينهما أشهر فقط، وهي تخطط الآن لجني أرباحها لافتتاح مطعم.

وفي أغسطس (آب)، فازت سلون التي تعمل كمديرة في مطعم بمليون دولار في سحب Carolina Jackpot بتذكرة بقيمة 10 دولارات - وهي المرة الأولى التي تدخل فيها اللعبة - وقررت شراء قطعة أرض لبناء منزل. وقالت شيلبي في أغسطس (آب) "كنت أرغب في شراء منزل منذ 15 عاماً".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) شاركت في سحب Diamond Dazzler بتذكرة بقيمة 20 دولاراً - وهي لعبة أخرى لعبتها لأول مرة - وشعرت بصدمة كبيرة لأنها فازت مرة أخرى بجائزة كبرى قيمتها 2 مليون دولار.

وعن فوزها للمرة الثانية قالت سلون "كنت أقول لنفسي: مستحيل أن يحدث هذا مرة أخرى، لكنه حدث، لقد أخبرت بعض أفراد عائلتي ولم يصدقوا ذلك أيضاً".

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وعندما وصلت سلون إلى مقر اليانصيب يوم الخميس لتسلم جائزتها، قررت الحصول على مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليون دولار، والذي وصل إلى 855.006 دولارات بعد الضرائب. وقالت "كنت أقف هناك في حالة صدمة. أنا فقط أشعر بالبركة. هذا كل ما يمكنني قوله".

أما بالنسبة إلى تذكرة Carolina Jackpot، فهي تبحث أيضاً عن مبلغ إجمالي قدره 600000 دولار، والذي وصل إلى 426063 دولاراً بعد الضرائب.

وبعد الفوز بالجائزة الثانية، يبدو أن سلون قد غيرت خططها، وتخطط الآن لجمع أموال الجائزتين وافتتاح مطعم خاص بها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

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