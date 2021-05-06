الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
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امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

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الخميس، 06-05-2021 04:31 م

امرأة صينية تنفق 150 ألف دولار لبناء جسرين للمشاة بسبب معاناة طفلها

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الوكيل الاخباري- أنفقت امرأة صينية أكثر من مليون يوان، حوالي 154 ألف دولار؛ لبناء جسرين معدنيين للمشاة أمام مدرسة ابنها؛ حتى يتمكن من عبور الطريق بأمان.

وقالت المرأة التي يطلق عليها ”مينغ“، إن الطريق خارج مدرسة ابنها كان دائما مزدحما ولا توجد إشارات مرور؛ لذا كان عبور الطريق أمرا خطيرا.

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وأضافت أن مدرسة ابنها تقع في أرض منخفضة وتتشكل البرك باستمرار على الطريق؛ لذا دائما ما يعود مبللا؛ لذا حرصت على بناء الجسرين من مالها الخاص.

وأضافت أنها لم تخبر ابنها بأنها دفعت ثمن بناء الجسرين حتى لا يتكبر على زملائه، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تساعد مساهمتها في الحفاظ على سلامة الأطفال والمعلمين.

ووافق المكتب المحلي للإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين، على بناء الجسرين بتمويل من المرأة، وبالفعل تم إنجاز أحدهما والآخر في مرحلة التأسيس.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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