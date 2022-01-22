امريكا.. سيارة تدهس مراسلة خلال بث مباشر على الهواء - فيديو

الوكيل الإخباري - في حادثة مفجعة على الهواء، تعرضت مراسلة محطة WSAZ الأمريكية، توري يورجي، لحادث دهس بينما كانت تعد تقريرا عن انقطاع رئيسي للمياه في ولاية ويست فرجينيا.
ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع "تويتر"، يورجي وهي تتعرض للدهس خلال بث مباشر، إلا أنها سرعان ما طمأنت المذيع الذي ظهرت علامات الصدمة على وجهه، أنها بخير.
شاهد.. #سيارة تدهس مراسلة خلال بث مباشر على الهواءhttps://t.co/nEDzQ4iBwq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/spBqfnbw1B— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 21, 2022
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