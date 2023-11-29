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الأربعاء، 29-11-2023 11:34 ص

انتقاما لصغيرهم.. قطيع من الفيلة يدهس سيارة في ماليزيا - صورة

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الوكيل الإخباري - دهس قطيع من الفيلة سيارة على طريق رئيسي سريع، بعد أن صدمت فيلا صغيرا من المجموعة، حسبما قالت السلطات في ماليزيا، يوم الإثنين.

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وكان رجل يبلغ من العمر 48 عاما يقود السيارة رفقة زوجته وابنه البالغ من العمر 23 عاما، وفقا لبيان صادر عن الشرطة في جيريك بشبه جزيرة الملايو.

 

وقالت شرطة جيريك إن الجو كان ممطرا وضبابيا وقت الحادث، وكانت السيارة تنعطف يسارا على الطريق السريع عندما اصطدمت بالفيل الصغير.

وقال زولكفلي محمود، كبير المشرفين في شرطة منطقة جيريك: "اصطدمت السيارة بالفيل الصغير الذي كان يسير على الطريق مع القطيع، وعند رؤية ذلك اندفعت الأفيال الخمسة الأخرى نحو السيارة وبدأت في دهسها".

وأضاف أن قطيع الفيلة غادر المنطقة بعد نهوض الفيل الصغير الذي تم صدمه.

 

كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة من جراء الحادث.

 


 

لبنان 24

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