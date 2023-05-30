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الثلاثاء، 30-05-2023 03:15 م

انتهت في 30 ثانية.. قرية إسبانية تسجل أسرع عملية تصويت

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الوكيل الإخباري - سجلت قرية إسبانية أسرع عملية تصويت في الانتخابات، حيث انتهت خلال 30 ثانية فقط ، وفقا لـ "بي بي سي " .

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وفي التفاصيل فقد سجل الناخبون السبعة المسجلون في قرية فيلارويا بمقاطعة لاريوخا شمالي إسبانيا، رقما قياسيا جديدا بعد إتمام عملية التصويت خلال أقل من 30 ثانية.


وبعد 29 ثانية و 52 جزءا من مئة من الثواني فقط، أصبحت "فيلارويا" أول قرية تنتهي من عملية التصويت في الانتخابات البلدية الإسبانية بإسبانيا، .


وحطم الناخبون السبعة المسجلون في قرية "فيلارويا" رقمهم القياسي السابق الذي بلغ 32 ثانية.


و قال رئيس البلدية الحالي، سلفادور بيريز، "لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على جميع الأصوات السبعة، لكن من شبه المؤكد أنني سأفعل".


وأوضح أن سكان فيلارويا "مدربون جيدا" ومستعدون للإدلاء بأصواتهم بمجرد فتح صناديق الاقتراع.


واعترف رئيس البلدية الذي يتولى المنصب منذ عام 1973، أن الناخبين بالقرية "ربما كانوا مدفوعين بشعور من التنافسية مع قرية إسبانية أخرى لديها ثلاثة ناخبين مسجلين فقط".


والأحد، صوت الإسبان في انتخابات بلدية ومحلية تعد بمثابة اختبار وطني لرئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها.


وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131، أي 35,5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل حوالى 18,3 مليون ناخب.

 

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