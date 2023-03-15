الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة خلال رمضان

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

الجامعة الهاشمية تحدد دوام العاملين في رمضان- وثيقة

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

بلدية غرب إربد توضح بشأن هبوط شارع رئيسي تسبب بحادث سير- صور

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

الأربعاء، 15-03-2023 10:42 ص

انطلاق المركبة 'دراجون' محملة بإمدادات لمحطة الفضاء الدولية

انطلاق-مركبة


الوكيل الإخباري - انطلقت مركبة شحن غير مأهولة من طراز "دراجون" لشركة "سبيس إكس" من الأرض لتوصيل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الثلاثاء.

وغادرت الكبسولة من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا مساء الثلاثاء، كما يمكن رؤيتها في بث مباشر لناسا.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تصل سفينة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس.


وإلى جانب الإمدادات لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية، تحمل الكبسولة دراجون أيضا تجارب صممها طلاب في جامعات في ألمانيا ولوكسمبورج فازوا في مسابقة عقدها مركز الفضاء الألماني عام 2021.


وتهدف المشاريع إلى استكشاف نمو النبات في انعدام الجاذبية، من بين أمور أخرى.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
earth-spinning-stop

رابع أكبر الكوكب في نظامنا الشمسي يغير مكانه اليوم وهذا ما سيحدث للأرض

أشكال_وخصائص_حجر_النيزك

سجَّلها عالم ياباني من منزله .. شاهد لحظة اصطدام نيزك بـ القمر

e70b5e6b-09f4-4992-9f87-cf6b565ba7bc

يغوص 50 متراً بلا بدلة غطس ببحيرة متجمدة في سويسرا -صور

ز

فيديو -هجوم على سيدة بغرض السرقة يتسبب بإصابتها بالشلل في امريكا

download

شاهد مشاجرة في شارع بكندا تنتهي بطريقة غير متوقعة

4554

بدء موسم 'الساكورا' الخلاب في اليابان -صور

أخبار متعلقة
B9dFRQ7TfcOFXQw5rWd8

بالصور.. شاهد غروب الشمس من سطح المريخ

197-235332-nicola-fox-leading-nasa-scientific-missions_700x400

نيكولا فوكس.. عالمة طاقة شمسية تقود مهام "ناسا" العلمية

image

كبسولة بديلة لإعادة رواد الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية

e4eacba9-3e9e-4b0a-a736-eac7c56b2323

لم يسبق لها مثيل.. صورة تخطف الألباب من الفضاء