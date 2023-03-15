انطلاق المركبة 'دراجون' محملة بإمدادات لمحطة الفضاء الدولية

الوكيل الإخباري - انطلقت مركبة شحن غير مأهولة من طراز "دراجون" لشركة "سبيس إكس" من الأرض لتوصيل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الثلاثاء.



وغادرت الكبسولة من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا مساء الثلاثاء، كما يمكن رؤيتها في بث مباشر لناسا.

اضافة اعلان



ومن المتوقع أن تصل سفينة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس.



وإلى جانب الإمدادات لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية، تحمل الكبسولة دراجون أيضا تجارب صممها طلاب في جامعات في ألمانيا ولوكسمبورج فازوا في مسابقة عقدها مركز الفضاء الألماني عام 2021.



وتهدف المشاريع إلى استكشاف نمو النبات في انعدام الجاذبية، من بين أمور أخرى.

البيان