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الإثنين، 03-10-2022 10:26 ص

بأسطوانة الأكسجين.. بريطاني يشارك في ماراثون لندن 2022 - صور

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الوكيل الإخباري - شارك شاب بريطاني مريض في ماراثون لندن 2022 وهو يحمل معه أسطوانة أكسجين.

وكان الشاب ديفين هالاي، البالغ من العمر 37 عاماً، قد اكتشف قبل عامين إصابته بمرض في الرئة يعرف باسم «IDl» .

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وعرف هالاي أن المرض يسبب تسيباً في الرئتين، ما يؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس وتوصيل الأكسجين لمجرى الدم.

وعلى الرغم من خطورة حالته، فإن حبه للرياضة تغلب على ما أصابه، ليتقدم بطلب للمشاركة في ماراثون لندن 2022.

وقال ديفين: «قررت منذ 6 أشهر المشاركة في الماراثون لأني أحب الجري والمشي أيضاً، ولكنَّ لي هدفاً آخر وهو جمع الأموال لجمعية الربو والرئة الخيرية، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن جرى تجميع أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني».

 


 




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