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الثلاثاء، 16-05-2023 03:45 م

باحثة علم أحياء تحذر من ظهور فطر سام في هذه المناطق!

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الوكيل الإخباري - حذّر بعض باحثي علم الأحياء من ظهور فطر "الشبكة الحمراء" السام بكميات غير مألوفة في بعض المناطق الروسية.

وقالت غالينا سلطاني، الباحثة البارزة في حديقة سوتشي الوطنية: "لوحظ مؤخرا ظهور فطر الشبكة الحمراء (Clathrus ruber) بكميات غير مألوفة بالقرب من سوتشي".

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وتابعت: "لم نشهد سابقا ظهور هذا الفطر في تجمعات كبيرة، عادة ما يظهر برعم واحد أو اثنان منه في مكان واحد، لكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها انتشار هذا الفطر في تجمع يشبه السجادة على الأرض، هذا حدث نادر".

وأشارت الباحثة "إلى أن ظهور هذا الفطر بهذه الكميات ربما مرتبط بارتفاع نسبة الرطوبة والضباب والحرارة المعتدلة"، محذرة من أن فطر "الشبكة الحمراء" شديد السمية لذا لا يتوجب لمسه، لكن ملاحظته أمر سهل بسبب لونه الساطع المميز".

وينتشر هذا النوع عادة في المناطق الجنوبية من روسيا، لكن من الممكن ملاحظته في المناطق الأكثر برودة مثل ضواحي مدينة موسكو.

 

روسيا اليوم

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