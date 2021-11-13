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السبت، 13-11-2021 12:35 م

باحثون صينيون يطورون مادة كربونية قابلة للطيّ أكثر من مليون مرة

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الوكيل الإخباري-طور باحثون صينيون، مادة كربونية موصلة قابلة للطي أكثر من مليون مرة دون أن يتعرض هيكلها للتلف، حسب مقال بحثي نشر اخيرا في مجلة "المادة " العلمية الدولية.

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واشار البحث، الى ان الإلكترونيات المرنة والأجهزة القابلة للارتداء اصبحت مجالات بحث ساخنة، مبينا ان الهواتف القابلة للطي المتوفرة في السوق تستخدم محوراً دواراً واحداً فقط، ما يتسبب في فشل تحقيق وظائف الطي العشوائي، كما تواجه بعض الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء بشكل حتمي مشكلة قصر العمر الافتراضي الناجم عن تعرضها للطي المتكرر.


وقد صمم الباحثون من جامعة "تونغجي" هذه المادة الكربونية من خلال استيحاء عمل دودة القز، حيث يمكن للمادة المطورة المذكورة أن تتحمل بشكل ملحوظ مليون طية دون تضرر هيكلها أو حدوث تقلبات في عملية التوصيل.


واوضحوا ان الهياكل التي تتميز بمسام مناسبة وتقاطعات غير متشابكة وألياف نانوية قابلة للانزلاق وطبقات قابلة للفصل وشبكة قابلة للانضغاط، يُمكنها أن تعمل بشكل تآزري لتوليد بناء قابل للطي عند التجعد.

 

بترا

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