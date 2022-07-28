باحثون يكتشفون البروتين المسؤول عن الصلع

الوكيل الإخباري-أعلن مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا عن اكتشافهم البروتين المسؤول عن تساقط الشعر والصلع الوراثي بالنسبة للكثير من الناس.

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وأوضح الباحثون أن بروتين TGF-beta هو مركز تساقط الشعر الذي يؤدي إلى الصلع، وإن تمكنوا من إيقاف تراكمه في بصيلات الشعر فيمكنهم منع تساقط الشعر من البداية.



وأضاف الباحثون أن اكتشافهم سيساهم في إيجاد علاج سريع للصلع عن طريق منع التراكم الكيميائي الذي يمكن أن يتسبب في حدوثه في المقام الأول، وحتى استخدامه لتجديد شعر الشخص بعد فقدانه.



وتابع الباحثون أنه عندما يوجد البروتين بتركيزات عالية فإنه يقتل بصيلات الشعر، لكن عندما تكون المستويات مناسبة تماما، فإنها تؤدي إلى نمو شعر جديد عن طريق التحكم في مستوياته، وفقا للبحث الذي نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.





صدى البلد