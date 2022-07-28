الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود تقنياً

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

المركزي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

تقرير دولي: 5 من بين كل 10 أردنيين اخفضوا إنفاقهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية جنوب عمان - فيديو

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الخميس، 28-07-2022 03:25 م

باحثون يكتشفون البروتين المسؤول عن الصلع

أسباب_الصلع_عند_الرجال


الوكيل الإخباري-أعلن مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا عن اكتشافهم البروتين المسؤول عن تساقط الشعر والصلع الوراثي بالنسبة للكثير من الناس. 

اضافة اعلان


وأوضح الباحثون أن  بروتين TGF-beta هو مركز تساقط الشعر الذي يؤدي إلى الصلع، وإن تمكنوا من إيقاف تراكمه في بصيلات الشعر فيمكنهم منع تساقط الشعر من البداية. 

وأضاف الباحثون أن اكتشافهم سيساهم في إيجاد علاج سريع للصلع عن طريق منع التراكم الكيميائي الذي يمكن أن يتسبب في حدوثه في المقام الأول، وحتى استخدامه لتجديد شعر الشخص بعد فقدانه.


وتابع الباحثون أنه عندما يوجد البروتين بتركيزات عالية فإنه يقتل بصيلات الشعر، لكن عندما تكون المستويات مناسبة تماما، فإنها تؤدي إلى نمو شعر جديد عن طريق التحكم في مستوياته، وفقا للبحث الذي نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية. 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

ماذا قال المواطن المصري صاحب فيديو الوداع المؤثر بالسعودية؟

suirrel

حملة واسعة لإنقاذ سنجاب في إحدى حدائق موسكو!

428d255e-d3ff-409e-ab19-062a18b498bf--1YWNN

مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة

3

خلال كورونا .. رجل هندي يستغل الحجر الصحي ويصنع طائرته الخاصة -صور

1

العلماء يحددون الرائحة الألطف والأكثر كراهية في العالم

ذ

من تركيا إلى ألمانيا.. رأس ثعبان داخل وجبة على متن طائرة