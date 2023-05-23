بالصورة: بلاغ كاذب عن تمساح في نهر فرنسي

الوكيل الإخباري - استنفرت أجهزة الإنقاذ والجهات المختصة يوم الاثنين للإمساك بتمساح في مياه نهر دوردوني بجنوب غرب فرنسا، قبل أن يتبين لها أنه...ليس حقيقياً.



فقد دعت بلدية برجراك عصر يوم الاثنين عبر صفحتها على فيسبوك السكان إلى "تجنّب" منطقة كيه غاريغا في وسط البلدة معللة ذلك بأن طريقها قُطعت بعد "اكتشاف ما يُعتقد أنه تمساح".

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وأوضحت هيئات الانقاذ لوكالة فرانس برس ان أحد المارة اتصل بها "لأنه رأى شيئا يشبه هذا الحيوان في النهر". وهرع العشرات من عناصر الإنقاذ إلى الموقع من بينهم غواصون، وانضم إليهم عناصر من الدرك والمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (الشرطة البيئية).



واستعان العناصر المختصون بعصي طويلة وشِباك لتقريب "التمساح" المطارد بحذر إلى أن توصلوا بعد نحو ساعتين إلى انتشاله، قتبيّن أنه مجرّد تمساح اصطناعي يزيد طوله عن مترين يشبه تماماً شكل الحيوان الحقيقي.



وأكدت البلدية أن التمساح الذي كانت تطارده "مزيف"، مرفقةً منشورها بصور تؤكد ذلك.







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