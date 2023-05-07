بالفيديو .. انتشار كمية هائلة من الجراد في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار الجراد بمنطقة القصيم في السعودية بكمية هائلة.
وقال مواطن سعودي خلال الفيديو الذي وثقه بهاتفه : ” شوفوا كمية الجراد .. لا إله إلا الله ” . وأظهر الفيديو انتشار الجراد بكمية كبيرة وعلى مسافة طويلة من مد البصر في منطقة خضراء بصحراء القصيم .
فيديو.. كمية كبيرة من الجراد غرب القصيم— تحديث الأخبار (@Updateksa) May 6, 2023
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