الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 07-05-2023 12:07 م

بالفيديو .. انتشار كمية هائلة من الجراد في السعودية

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار الجراد بمنطقة القصيم في السعودية بكمية هائلة.

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وقال مواطن سعودي خلال الفيديو الذي وثقه بهاتفه : ” شوفوا كمية الجراد .. لا إله إلا الله ” . وأظهر الفيديو انتشار الجراد بكمية كبيرة وعلى مسافة طويلة من مد البصر في منطقة خضراء بصحراء القصيم  .

 

 

صدى 

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