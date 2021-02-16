الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 04:27 م

بالفيديو.. حادث مؤلم جدا ودمار كبير في سباق سيارات في أمريكا

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الوكيل الاخباري - تسبب خطأ صغير ارتكبه أحد سائقي السيارات المشاركة في سباق على إحدى حلبات السباق في مقاطعة فلوريدا الأمريكية بحدوث "مجزرة سيارات"، أوقفت السباق بشكل كامل.

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وبحسب موقع "usatoday" الأمريكي، خلال اللفة رقم 14 من السباق، تسببت حركة صغيرة واحدة بحدوث حادث كبير حطم جميع السيارات تقريبا، وتطاير بعضها على عشب الملعب الداخلي.

 

وبدأ الحادث بعد أن أعطى السائق كايل بوش في السيارة رقم 18 زميله في الفريق، كريستوفر بيل، في سيارة رقم 20، دفعة صغيرة بينما كانوا يتسابقون في الممر الداخلي لمسار 2.5 ميل.

لكن تسببت هذه الدفعة الصغيرة بحدوث حادث ضخم بعد أن انزلقت السيارة الأمامية وارتطمت بسيارة إلى جانبها الأيمن لتتوالى الحوادث بعد ذلك.
وارتطمت السيارة الأخرى بالستار على جانب الطريق لتعود وترتطم بباقي السيارات التي ارتطمت بعضها الواحدة تلو الأخرى.

 


سبوتنيك

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