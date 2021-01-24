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الأحد، 24-01-2021 10:10 ص

12 جراح و 15 ساعة..أول عملية لزرع كتفين وذراعين في العالم

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الوكيل الاخباري - أجرى رجل آيسلندي أول عملية في العالم لزرع ذراعين وكتفين وذلك بعد عشرين عاما من تعرضه لحادث كلفه كلا طرفيه.

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وقال أطباء فرنسيون أشرفوا على العملية، على ان الرجل بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد نسبيا، مؤكدين أن لا إشارات جدية جانبية بعد تسعة أيام من إنجاز الجراحة.


وخضع فليكس غريتارسون، لعملية جراحية بالغة التعقيد في مدينة ليون الفرنسية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، وذلك بعد نحو عقدين تقريبا على حادث قوي تعرض له.


ويعتقد الأطباء أن غريتارسون لن يواجه مشكلة في تحريك كتفيه وذراعيه، غير أنهم لا يجزمون في مسألة تحريك اليدين.


كان غريتارسون تعرّض لحادث في العام 1998 عندما كان يعمل في مجاله كمهندس كهربائي، وصعقه التيار العالي أعلى عمود كهربائي، فوقع أرضاً على الجليد، ما تسبب له بأضرار بالغة.


يذكر بأن العملية شارك بها 12 جراحا ودامت 15 ساعة، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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