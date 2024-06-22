بالفيديو.. حفرة عملاقة تبتلع محطة مترو قيد الإنشاء في الصين

الوكيل الإخباري- ابتلعت حفرةٌ عملاقة طولها 12 مترًا محطةَ مترو تحت الإنشاء في مدينة تشنغدو، جنوبي غرب الصين، وذلك بعد انفجار أنابيب للمياه تحت الأرض، يوم الجمعة.



وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة تشنغدو للسكك الحديدية على صفحتها الرسمية على موقع "ويبو": إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع في منطقة سياحية وتجارية شهيرة.



وقد تمّ إجلاء السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة إلى أماكن إقامة مؤقتة في الفنادق القريبة.



وبثّت قناة "CCTV" الحكومية بالصين، لقطات للحفرة، فيما قال موظّفو الطوارئ لوسائل الإعلام : إنها لن تعرّض سلامة المباني المحيطة للخطر.

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