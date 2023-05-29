بالفيديو.. كيفية تحديد القبلة والصلاة في الفضاء

الوكيل الإخباري - يتساءل الكثير من المسلمين حول العالم، عن طريقة تحديد جهة القبلة، وكيف يتمكن رواد الفضاء من الوضوء وأداء الصلاة وهم وضع انعدام للجاذبية.



وللإجابة عن هذه الأسئلة، نشر رائد الفضاء السعودي، علي القرني، مقطع فيديو قصير شرح من خلاله كيفية تحديد القبلة والصلاة والوضوء، خارج كوكب الأرض.

وقال القرني "هنا (محطة الفضاء الدولية) نطفو بشكل مستمر، ويمكن تحديد اتجاه القبلة عن طريق تثبيت أقدامنا باستخدام أحد الأجهزة المعدة لذلك".

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وبعد تثبيت القدمين يستطيع الشخص الصلاة باتجاه كوكب الأرض، وفقا لحديثه في مقطع الفيديو.



وأشار رائد الفضاء السعودي إلى أن السجود "صعب جدا"، ويستعيض عن ذلك بالانحناء قدر الإمكان.



وشرح كيفية الوضوء في الفضاء، وذلك بترطيب "منشفة بعبوة مياه"، واستخدامها للمسح على أعضاء الجسم.



شرحتها لكم 👇🏻



#نحو_الفضاءhttps://t.co/DzLTBZpaBi



This is how we get prepared and pray in space. ما بين تكبيرة وركعة وسجود .. كيف نصلي في الفضاء؟ 🕋شرحتها لكم 👇🏻This is how we get prepared and pray in space. #ksa2space May 28, 2023

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