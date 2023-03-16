الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شاب أردني وهو ساجد في الكويت

الصرافين: أسعار الصرف والحوالات لم تتأثر بازمة سيليكون فالي والطلب على الدينار ما زال قوياً

فرصة للأطباء الأردنيين الراغبين بالعمل في ألمانيا - رابط

زاخاروفا: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سويسرا

رئيس الوزراء العراقي يعلن تحويل حلبجة إلى محافظة

الأردن اشترى 50 مليون م3 مياه من إسرائيل العام الماضي

رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري خلال المنخفض الجوي

الجامعة الأردنية تحدد دوام الموظفين في رمضان

الولايات المتحدة تهدد بحظر "تيك توك" عن هذه الفئة

قرار مُرتقب بشأن تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان لشهري اذار ونيسان

الخميس، 16-03-2023 12:02 م

بالفيديو.. مقتل وفقدان عدة أشخاص بسبب فيضانات اجتاحت تركيا

69cbfa07-04d2-427c-b9ea-12f8b264865b


الوكيل الإخباري - كشفت السلطات التركية يوم الأربعاء، عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

اضافة اعلان


وارتفع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.


وذكرت تقارير، أن الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.


ووثق مقطع فيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية، فيما أظهر آخر حجم الكارثة، إذ سحبت مياه الفيضانات عددا كبيرا من السيارات بداخلها أشخاص.

 

 

 

 

 

صحيفة صدى 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9e870853-856f-4490-9d8b-099ca888161d-768x432

بالفيديو: انهيار صخور ضخمة بسبب الامطار الغزيرة في السعودية

image (1)

البنتاغون: كائنات فضائية قد تزور نظامنا الشمسي - صور

9_24

موظفة في مستشفى فرنسي تصوّر الجثث وتنشر اللقطات على الإنترنت

3599f505-49c2-4add-91b0-ea7235d95c1c

ناسا تكشف عن بذلة جديدة لرواد الفضاء مصممة خصيصا لرحلات القمر - صورة

1227780-3-770x578

شاهد.. جبال اللوز تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج في السعودية

1957030_0

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية -فيديو

أخبار متعلقة
image

رصد انبعاث غاز مشع من التربة بمستويات كبيرة في تركيا

czo1MjoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMzLzIwMjMzMTAxNDIyNjc5N0FTLmpwZyI7

شاهد زلزال يضرب ولاية قيصري وسط تركيا

imgid335423

مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة

26527e5a-a060-4fce-9a7f-c4a31df9cf73

عاش 21 يوما تحت الأنقاض.. فيديو 'مذهل' لإنقاذ حصان في تركيا

44

سيدة تروي مأساتها بعد ان فقدت 70 شخصاً من أقاربها في زلزال تركيا

لفلفلفل

مشهد مروع يظهر انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا