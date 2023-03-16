بالفيديو.. مقتل وفقدان عدة أشخاص بسبب فيضانات اجتاحت تركيا

الوكيل الإخباري - كشفت السلطات التركية يوم الأربعاء، عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.
وارتفع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.
وذكرت تقارير، أن الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.
ووثق مقطع فيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية، فيما أظهر آخر حجم الكارثة، إذ سحبت مياه الفيضانات عددا كبيرا من السيارات بداخلها أشخاص.
بعد الزلزال الكارثي، فيضانات مدمرة تحتاج جنوب #تركيا..— Majid Al-Surah Miry (@Al_SurahMiry) March 15, 2023
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. pic.twitter.com/1v8pqdfyjW
بالفيديو - فيضانات في تركيا pic.twitter.com/hpQuZeECN1— Sabrina news (@Sabrina__news) March 15, 2023
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