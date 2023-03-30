الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 10:41 ص

بالفيديو .. مواطن سعودي يقدم الإفطار للمسافرين في حائل منذ 10سنوات

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الوكيل الإخباري - يقدم المواطن عيد الغيثي يقدم الإفطار للمسافرين على طريق قرية الهويدي في حائل منذ 10سنوات.

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ويقع منزله على طريق قرية الهويدي حيث يمر عليه الزوار والمعتمرين، كما يقوم أهل القرية بمشاركته في هذا العمل.


ويقوم بعضهم بإرسال وجبات الإفطار إليه لتوزيعها على الصائمين ليشاركوه في الأجر والثواب بهذا الشهر الكريم.

 

 

صدى 

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