بالفيديو .. مواطن سعودي يقدم الإفطار للمسافرين في حائل منذ 10سنوات

الوكيل الإخباري - يقدم المواطن عيد الغيثي يقدم الإفطار للمسافرين على طريق قرية الهويدي في حائل منذ 10سنوات.



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ويقع منزله على طريق قرية الهويدي حيث يمر عليه الزوار والمعتمرين، كما يقوم أهل القرية بمشاركته في هذا العمل.



ويقوم بعضهم بإرسال وجبات الإفطار إليه لتوزيعها على الصائمين ليشاركوه في الأجر والثواب بهذا الشهر الكريم.

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