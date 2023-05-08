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الإثنين، 08-05-2023 11:11 ص

بالفيديو: هذا ما أغضب الملك تشارلز قبل تتويجه

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الوكيل الإخباري - ضبطت عدسات الكاميرا الملك تشارلز الثالث غاضبا ويشكو للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت.

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ووصل الملك إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق .

 

 

 

وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: “هذا ممل، لا يمكننا أبدا أن نكون في الموعد”.

سكاي نيوز 

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