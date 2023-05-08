بالفيديو: هذا ما أغضب الملك تشارلز قبل تتويجه

الوكيل الإخباري - ضبطت عدسات الكاميرا الملك تشارلز الثالث غاضبا ويشكو للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت.

اضافة اعلان



ووصل الملك إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق .





Read more: pic.twitter.com/8UWt7lPwsa The King was pictured looking grumpy as he arrived early at Westminster Abbey for the coronation ceremonyRead more: https://t.co/SvPyMdzcVq May 7, 2023

وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: “هذا ممل، لا يمكننا أبدا أن نكون في الموعد”.





سكاي نيوز