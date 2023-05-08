بالفيديو: هذا ما أغضب الملك تشارلز قبل تتويجه

الوكيل الإخباري - ضبطت عدسات الكاميرا الملك تشارلز الثالث غاضبا ويشكو للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت.
ووصل الملك إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق .
The King was pictured looking grumpy as he arrived early at Westminster Abbey for the coronation ceremony— Sky News (@SkyNews) May 7, 2023
Read more: https://t.co/SvPyMdzcVq pic.twitter.com/8UWt7lPwsa
وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: “هذا ممل، لا يمكننا أبدا أن نكون في الموعد”.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة