صُنعت منذ 7 قرون.. كراسٍ تاريخية في مراسم تتويج الملك تشارلز -صور

الوكيل الإخباري- واصل قصر بكنغهام كشف تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل، بإعلان استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.



ومن المقرر استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام، واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

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وقال القصر في بيان إن الملك وزوجته كاميلا سيجلسان في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى.



وقال القصر إن الكراسي التي ستُستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم ولتتويج كاميلا، صنعت لتتويج الملكة إليزابيث في 1953.



وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضاً ‘لى كرسيي العرش الذان صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته إليزابيث، التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم في 1937.













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