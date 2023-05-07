شاهد حالات إغماء بين الجنود المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث

الوكيل الإخباري - تعرض عدد من الجنود البريطانيين، بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل الراية، للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث.

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ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أغمي على عدد من الجنود المشاركين في موكب الملك تشارلز الثالث، واحتاج بعضهم للمساعدة الطبية بعد شعورهم بالتعب والإغماء، كما شوهد أحد الجنود وهو يقدم المساعدة لزميلة بعد أن سقط أرضا.





روسيا اليوم