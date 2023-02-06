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الإثنين، 06-02-2023 09:52 ص

بالفيديو: هذا ما فعلته الرياح القطبية الشديدة في أمريكا

بربربربر


الوكيل الإخباري - أدت رياح قطبية عاتية في شمال شرق الولايات المتحدة وشرق كندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، إلى تسجيل درجات حرارة قياسية.

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية إن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير وصلت (مع مراعاة برودة الرياح) إلى 78 درجة مئوية تحت الصفر مساء الجمعة. وتشتهر هذه القمة بأنها تسجل “أسوأ طقس في العالم”.

وأوضح موقع “أكسيوس” أن 78 درجة مئوية تحت الصفر تعتبر أدنى درجة مسجلة في الولايات المتحدة، منذ بدء استخدام مقياس برودة الرياح الحالي، قبل حوالي عقدين من الزمن.


وذكر أن البرد القارس يهدد حياة الملايين، الذين يعيشون في نيويورك وفيرمونت ونيو هامشير ومين وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند.


ووفقا لموقع “ويذر تشانل”، فقد كان الرقم القياسي السابق لدرجة الحرارة 74 درجة مئوية تحت الصفر.


كما جرى تسجيل 39 درجة مئوية تحت الصفر في بوسطن، في وقت سابق من صباح السبت، وهي أقل درجة برودة تم تسجيلها هناك منذ عام 1944 على الأقل.


وفي كندا، أصدرت وزارة البيئة إنذارات بالبرد القارس لجزء كبير من كيبيك والمقاطعات البحرية شرقي البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة في عدة مناطق إلى 40 درجة مئوية أو حتى 50 مئوية تحت الصفر.


وتسبب البرد القطبي في استهلاك قياسي للكهرباء في كيبيك وقد بلغ ذروته بعد ظهر الجمعة. ودعت شركة الكهرباء “Hydro Quebec” عملاءها لخفض درجة أجهزة التدفئة بدرجة أو درجتين واستخدام كمية أقل من الماء الساخن.


 

 

 

سكاي نيوز 

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