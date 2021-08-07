السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

السير: ارتفاع نسبة ملكية المركبات

وفاة المخرج والكاتب الأردني الكبير سعود خليفات

الملك :عمي الغالي و ولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن

بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

غالبية الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا

أسعار الذهب السبت 7/8/2021

كورونا ينتشر في أستراليا مع معدلات تطعيم منخفضة

الصين تطور سفينة حربية أخرى لباكستان

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

بدء امتحانات الشامل العملية اليوم

السبت، 07-08-2021 07:52 ص

بدء عملية نقل مركب خوفو الأولى من الأهرامات لمقرها النهائى بالمتحف الكبير - فيديو

78-172218-archaeology-great-museum-cheops-egypt_700x400


الوكيل الإخباري - انطلقت مساء الجمعة عملية نقل مركب خوفو الأولى، التي عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، من داخل متحفها بمنطقة آثار الهرم، وذلك باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك، لمكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.
 
وتعود قصة المركب إلى 26 مايو عام 1954م، عندما أعلن المهندس كمال الملاخ عن اكتشاف يعد من أهم الاكتشافات الفريدة من آثار الملك خوفو، وهو اكتشاف حفرتين لمراكب الملك خوفو "2551- 2528 ق.م." جنوب هرمه الأكبر وفى الناحية الشرقية من ضلعه الجنوبى تحديدًا، وأحدث هذا الكشف عاصفة عالمية من الاهتمام أدهشت العالم، والتى سميت بمركب الشمس وفق اليوم السابع.
 
وعمل كمال الملاخ وأحمد يوسف على اكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأولى، والتى خرجت إلى النور بعد أن مكثت فى باطن الأرض ما يقرب من 5000 سنة.

اضافة اعلان

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3908651-1249271348

طرق لتجعلي طفلك يحترمك

110-045642-barbie-toy-mattel-celebration_700x400

مبتكرو باربي يصنّعون دمية تشبه مطورة لقاح 'كوفيد' البريطاني - صورة

5c7d78fcb4d93475824226

بريطانية تحجز بالخطأ تذكرة سفر بعد عام - صورة

8202011101839954755770

اصطياد سمكة نادرة لها 'أسنان بشرية' في الولايات المتحدة - صورة

5903805001620602283

رجل مسن يتحول لنجم إنترنت في روسيا بعد نشر فيديو وهو يتزلج - فيديو

610b9a1e4236045a1d1c33d4

الصين تطلق ثالث قمر صناعي إلى الفضاء خلال يومين

أخبار متعلقة
شرطه

مصر.. مطاردة رجل لزوجته في الشارع تنتهي بوفاة الزوج