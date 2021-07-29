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الخميس، 29-07-2021 04:32 م

مصر.. مطاردة رجل لزوجته في الشارع تنتهي بوفاة الزوج

شرطه


الوكيل الإخباري - توفي مواطن مصري من مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية المصرية كان يطارد زوجته في الشارع حيث أصيب بسكتة قلبية توفي على إثرها في الحال.

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ولقى العامل مصرعة أثناء مطاردته لزوجته إثر مشاجرة بينهما، حيث هربت الزوجة إلى الشارع وخرج وراءها الزوج وأثناء ركضه وراءها سقط على الأرض وفارق الحياة.


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما وفق المصري اليوم.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، و بالمعاينة والفحص تبين وفاة، عامل، وفاة طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته لخلافات أسرية وخلال المشاجرة هربت الزوجة للشارع وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران، وخلال فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض وفارق الحياة دون أي تدخل من أحد.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزى.

 

البيان


 




 

 


 

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