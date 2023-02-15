براءة أمريكي من جريمة قتل بعد سجنه 28 عاما ظلما

الوكيل الإخباري - ألغى قاض في ولاية ميسوري الأميركية، يوم الثلاثاء، حكم إدانة بحق رجل قضى ما يقرب من 28 عاما في السجن بتهمة القتل، التي أنكر مرات عدة ارتكابها.



وأصدر القاضي ديفيد ماسون حكمه ببراءة لامار جونسون (50 عاما) بعد معركة قضائية طويلة قادتها كيم جاردنر، محامية السجين، بمساعدة من جانب مؤسسة "البراءة" التي تعنى بالقضايا التي ينفي المدانون فيها ارتكابهم لها.

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ووفق محامية جونسون، فإن الأخير يخطط لإعادة التواصل مع أسرته، والاستمتاع بالتجارب التي حُرم منها طوال فترة حبسه.



وقالت المحامية إن "الدليل الذي يثبت براءة موكلي كان متاحا في محاكمته، لكن تم إخفاؤه أو تجاهله من قبل أولئك الذين لم يروا أي قيمة في حياة شاب أسود".

سكاي نيوز

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