الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول نسب النجاح في تكميلية التوجيهي

متى يستقبل الأردنيون خمسينية الشتاء لهذا العام؟

3 إصابات بتدهور مركبة على شارع البتراء في إربد - صور

الترخيص تعلن بيع أرقام اللوحات المميزة بالمزاد العلني الالكتروني

وزيرة التنمية: نحو 4 ملايين دينار لشراء منازل وإنشاء مراكز صحية

هكذا يسيطر الدولار الأمريكي على اقتصاد العالم - أرقام

الائتمان العسكري يوزع الأرباح النصفية عن العام الماضي

8.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة بارتفاعٍ نسبته 5.6%

وزير المالية من دافوس: لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين لجذبهم للمملكة

الأمن : مداهمة 6 وافدين استخدموا منزلهم لتخزين المخدرات

الأربعاء، 18-01-2023 02:43 م

براتب خيالي.. نتفليكس تبحث عن مضيفة طيران للانضمام إلى 'طاقم الأحلام'

WHKKYNZKVJ


الوكيل الإخباري - تبحث شركة نتفليكس، عن مضيفة طيران جديدة للانضمام إلى “طاقم الأحلام”، إذ رصدت الشركة أكثر من ربع مليون دولار راتباً سنوياً للفائزة بالوظيفة.

اضافة اعلان


وبالإضافة إلى المسؤوليات العادية مثل إجراء عمليات التفتيش على المقصورة قبل الرحلة وإجراء إحاطات السلامة، ستكون الموظفة الجديدة مسؤولة عن إعادة تعبئة المخزن بنفسها للحفاظ على السرية، وفقاً لما أفادته شبكة “CNBC”.

وسيُطلب من المضيفة الجديدة أيضاً العمل على متن طائرة “جلف ستريم G550” حسب الحاجة.


ووفقاً لوصف الوظيفة، قالت شركة نتفليكس، إن المرشحات سيُطلب منهن “إظهار تمثيل احترافي لشركة Netflix Aviation في جميع الأوقات أثناء أداء واجبات الوظيفة”، وعلى المتقدمات أن يتبنين ثقافة Netflix وأن يكونن قادرات على “العمل مع القليل من التوجيه والكثير من التحفيز الذاتي”.


وتحرص الشركة على ضرورة كتم الأسرار، إذ تطلب الشركة من المرشحين أن يكونوا قادرين على مساعدة Netflix Aviation على توفير “نقل جوي سري”.


وفيما لم تحدد “نتفليكس” الراتب، إلا أنها أشارت إلى النطاق العام للوظائف المماثلة التي تتراوح رواتبها بين 60 ألف دولار و385 ألف دولار.


وسيتم تحديد المبلغ النهائي من خلال “مجموعة واسعة من العوامل” بما في ذلك المهارات والخبرة.


ويتطلب الدور “المرونة للعمل في جدول عمل متنوع بما في ذلك السفر المحلي والدولي، وغالباً ما يتطلب أيام عمل في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات وفترات سفر ممتدة”، فضلا عن القدرة على رفع وحمل ما يصل إلى 30 رطلاً في المرة الواحدة.

 

 

 العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bloc3

أمريكا..أطباء يعثرون على 18 قطعة مغناطيس في بطن طفل -صور

465

سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل - فيديو

09162298-a5dc-441e-87d0-2eee1257813f

بريطاني يتحول إلى رسام مبدع رغم فقدان البصر - صور

2016-636119031361173005-117

كيف تمنحون منزلك طاقة إيجابية؟

اغاغاغا

لقطات مرعبة.. محاولة خطف عاملة بمطعم عبر الـ'درايف ثرو' في أمريكا - فيديو

tbl_articles_article_20220_95553c1ea19-899f-4e5f-a9a1-9fab9a8add68

طفلة في الخامسة تحقق لقب أصغر متسلقة لقمم بريطانيا - صورة