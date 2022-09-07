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الأربعاء، 07-09-2022 12:11 م

برنامج تلفزيوني بريطاني يقدم دفع فواتير الطاقة كجائزة!

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الوكيل الإخباري-أضاف برنامج تلفزيوني بريطاني صباحي دفع فواتير الطاقة لمدة أربعة أشهر إلى قائمة الجوائز في لعبة اتصال، ما ترك العديد من مشاهديه مذهولين.

وبدأت التغييرات على لعبة "Spin to Win" في "This Morning" على قناة ITV، والتي يحرّك فيها المضيف عجلة لاختيار جائزة نقدية للاعب الذي يتصل على الهاتف،  يبث يوم الاثنين.

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وقال مضيف البرنامج فيليب سكوفيلد، على الهواء: "حصلنا هذا الأسبوع على جوائزنا النقدية المعتادة، ولكن يمكنك أيضا الفوز ببعض النقود الإضافية لدفع فواتير الطاقة الخاصة بك حتى نهاية العام. تم الاعتناء بالكامل بفواتير الطاقة لمدة أربعة أشهر".


وردت زميلته هولي ويلوبي، على الإعلان بالقول: "واو، هذا مهم حقا في الوقت الحالي".


وكان أحد المشاهدين، الذي اتصل من شمال لندن، محظوظا بالفوز بالجائزة الجديدة. واعترف بأن دفع فواتير الطاقة الخاصة به حتى يناير كان "رائعا" و"مريح حقا"، لأن عداد الدفع المسبق الخاص به كان بمثابة "جريمة مطلقة".

 

ومع ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بنسبة 30٪ أخرى، بعد قرار غازبروم بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، كان بعض المعلقين عبر الإنترنت سعداء بالفائز وأصروا على أن العرض يساعد الناس حقا.


ولكن، لم يتم مشاركة هذا الرأي عالميا، فقد ادعى الكثيرون أنه عندما يصبح دفع فواتير الطاقة جائزة في برنامج تلفزيوني، كان ذلك علامة على أن الحياة في المملكة المتحدة تحولت إلى "بائسة".

 

 

روسيا اليوم

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