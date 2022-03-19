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السبت، 19-03-2022 10:26 ص

بريطانيا ..خمسينية تتناول 150 بيضة للحفاظ على رشاقتها

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الوكيل الإخباري - تناقلت مواقع إخبارية مؤخراً جدة في الخمسينات من عمرها، صاحبة نظام غذائي غريب ومدمنة «جيم» (قاعات الرياضة).

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أندريا صنشاين اللندنية تسير في الحياة بحسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» على مبدأ أن «المثالية تكمن في السعي الدائم للتحسين لذا وجبت بعض التضحيات الجديرة».

 

وهكذا فقد تصدرت أخبار الجدة لحفيدين البالغة 53 عاماً من العمر العناوين، كيف لا وهي تتناول 150 بيضة في الشهر و22 رطلاً من البطاطا الحلوة وتمضي ثلاث ساعات يومياً في النادي الرياضي كلاعبة متفانية في كمال الأجسام.

 

ويبدو أن أسلوب الحياة هذا قد جذب لمؤثِرة الرشاقة صاحبة الـ53 ألف متابع على صفحات التواصل.

 

وتستهلك الجدة الرشيقة 3500 سعرة حرارية في اليوم موزعة على ست إلى ثماني وجبات من الطعام وتعشق أندريا كذلك تناول السلطات والخضروات سيما البروكولي الغني برأيها بالعناصر الغذائية. أما عن البيض فتقول: «إنه عدد صادم بالفعل لكنه حقيقي، فأنا أتمرن كثيراً خلال اليوم ونظامي الغذائي يشرف عليه أخصائي.» ولا يزعج صنشاين أن تتم الإشارة إليها بأنها الجدة الرشيقة لأنها كما تقول في كامل لياقتها وصحتها.

 

البيان 

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