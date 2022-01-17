بريطانيا..عروس تطلب الطلاق ثاني أيام زفافها والسبب غير متوقع

الوكيل الإخباري - من المفترض أن يكون يوم الزفاف أحد أسعد أيام الحياة، ولكن وقوع مواقف محرجة أمام ضيوف الحفل ويكون المتسبب هو العريس ذاته، يمكن وقتها أن تقع العروس في حيرة من أمرها وتتساءل ما إذا كانت قد اتخذت القرار الصحيح.



ذلك ما حصل بالضبط لسيدة تزوجت حديثاً حين تعمد زوجها مخالفة رغبتها في حفل زفافهما وأفسد اليوم كلياً، قائلةً إن "القاعدة الصارمة" الوحيدة التي وضعتها قبل الزفاف وهي بأن لا يعمد لتلطيخ وجهها بالكعكة في حفل الاستقبال، ولكن بدلاً من ذلك أمسك برأسها ودفعها إليها، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

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أخبرت العروس زوجها الجديد على الفور أن علاقتهما "انتهت"، لكنها تعرضت بالمقابل لضغوطات من أفراد الأسرة والأصدقاء تتوسل إليها منحه فرصة أخرى.





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