بريطانية تنام 22 ساعة في اليوم - صورة

الوكيل الإخباري - أطلقت امرأة بريطانية على نفسها لقب "الحسناء النائمة الواقعية" بسبب إصابتها باضطراب غير عادي يجعلها تنام لمدة 22 ساعة في اليوم.

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وتعاني هذه المرأة من فرط نوم مجهول السبب، وهو اضطراب نوم نادر يتسبب في أن يشعر المريض "بالنعاس الشديد أثناء النهار حتى بعد ليلة كاملة من النوم الجيد.

وقد نامت جوانا كوكس (38 عاما) من كاسلفورد في غرب يوركشاير، ذات مرة لمدة أربعة أيام دون أن تستيقظ بسبب فرط النوم المجهول السبب.

وتم تشخيص حالتها بعد سنوات من النوم المفرط وهي تكافح من أجل البقاء مستيقظة خلال النهار. وغالبا ما ينتج عن هذا صراع مع الاستيقاظ والشعور "بعدم الارتياح" و"الضباب العقلي".

واضطراب النوم يعني أن جوانا "لا تشعر بالراحة أبدا" وأنها غالبا ما تنام ما بين 18 إلى 22 ساعة يوميا.





وقبل تشخيص حالتها، وجدت جوانا نفسها تنام في أماكن غير معتادة، بما في ذلك خلف مقود السيارة. حتى أنها تغيبت ذات مرة عن الذهاب لقضاء عطلة إلى إسبانيا مع ابنتها كيتلين (20 عاما)، وإيزابيل (18 عاما)، وهي تعيش على مخفوق البروتين والوجبات الجاهزة لأنها "سريعة" في تناولها قبل أن تنام مرة أخرى.

ولسوء الحظ، ما يزال سبب هذه الحالة غير معروف حتى الآن، ما يعني عدم وجود علاج حاليا. ناهيك عن أنها جربت العشرات من العلاجات دون جدوى.

Rare disorder means woman naps 22 hours a day and once slept for four days straight https://t.co/6LB5OTuZmI March 8, 2023

روسيا اليوم



