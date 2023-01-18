بريطاني يتحول إلى رسام مبدع رغم فقدان البصر - صور

الوكيل الإخباري - لم تمنع الإعاقة البصرية رجلاً بريطانياً من تحقيق حلمه في أن يصبح رساماً، وراح يرسم لوحات تنبض بالحياة رغم فقدانه للبصر في سن مبكرة.



وكان كلارك رينولدز في السادسة من عمره فقط عندما بدأ يفقد بصره في عينه اليمنى. وتم تشخيص إصابته بالتهاب الشبكية الصباغي، وهي حالة نادرة وغير قابلة للشفاء تدمر الخلايا في شبكية العين بمرور الوقت.



وفي وقت لاحق في منتصف الثلاثينيات من عمره، بدأ البصر في عينه اليمنى بالتدهور أيضاً، واليوم يبلغ من العمر 41 عاماً، وهو مصاب بالعمى مع نسبة رؤية لا تتجاوز 5%.



رغم أنه بدأ يفقد بصره، إلا أن كلارك كان يعلم أنه يريد أن يكون فناناً منذ سن مبكرة جداً، وقد استخدم الرؤية والبصر - التي يعتبرها الغالبية العظمى منا كأمر مسلم به - كنقاط في فنه.



وأثار أول عرض منفرد له في لندن، The Power Of Touch، الذي افتتح هذا الأسبوع، النقاط المطبعية، وهي شكل من أشكال لغة برايل للمكفوفين، ويأمل أن تساعد أعماله في تغيير تصورات المكفوفين وضعاف البصر.

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