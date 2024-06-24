بزر واحد .. حل لمشكلة شائعة عند استخدام التكييف

الوكيل الإخباري- مع اشتداد موجة الحر، يزداد الاعتماد على التكييف لتلطيف الأجواء داخل المنازل، إلا أن استخدامه باستمرار قد يسبب تسريب المياه منه، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عديد من المشكلات مثل تلف وحدة التكييف أو زيادة الطاقة. ومع ذلك، هناك حل لهذه المشكلة لا يعرفه الكثيرون، وهو استخدام زر في الريموت لمنع التسريب والحفاظ على أداء التكييف.



حل مشكلة تسريب المياه من التكييف:



يمكن استخدام زر بسيط لحل مشكلة تسريب المياه من التكييف وتعديل أدائه بشكل تلقائي. قدم موقع "هيتاتشي"، المتخصص في التكنولوجيا والأجهزة المنزلية الحديثة، الطريقة التالية:



الضغط على زر "تيربو" لتجفيف المياه ومنع تسريبه من جهاز تكييف الهواء، ثم اختيار وضع "أوتو" لتنظيف الوحدة الداخلية والمرشحات.

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في الأجهزة التكييف العادية، اختيار وضع "المروحة" يعمل على ضبط مروحة التكييف مما يساهم في تنظيم درجة الحرارة المناسبة داخل الغرفة.



محمد أحمد صالح، مهندس التكييفات ووحدات التبريد، أكد أن زري "التيربو" و"المروحة" يعملان على تنظيم درجة حرارة التكييف بشكل يقلل من مشكلة التسريب بسبب الجهد الزائد وارتفاع درجة الحرارة خلال تشغيل التكييف لتبريد المكان. لذا، من الضروري أيضًا تنظيف فلتر التكييف بانتظام، وفحص وصيانة الماسورة إذا استمرت مشكلة التسريب.

ولكن حذر الخبراء مسبقا من استخدام زر المروحة والتيربو بشكل كبير لان ذلك يتسبب بمضاعفة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف، بحسب موقع «genhvac».



أسباب تسريب المياه في التكييف:



وأوضح فني التكييف خلال حديثه لـ "الوطن" أنه يجب إصلاح الأسباب التي تؤدي إلى تسريب المياه، ومن بينها:



انسداد خط التصريف.

صدأ أو تلف أنبوب التصريف.

تلف مضخة المكثف.

عدم نظافة فلتر الهواء.

مشاكل تترتب على تسريب المياه في التكييف:



وبحسب موقع "جين هفاك" المتخصص في التكنولوجيا، فإن هناك العديد من المشكلات التي تنجم عن تسريب مياه التكييف، مثل:



ارتفاع مستوى الرطوبة داخل المنزل.

سوء نوعية الهواء المنتشر في الغرفة.

تلف وحدة التكييف نفسها.

زيادة تكاليف الطاقة.

إمكانية تضرر هيكل المنزل نتيجة تسريب المياه عبر القنوات.

تسبب رائحة الرطوبة والعفن في الغرفة، مما يؤثر سلبًا على التنفس والصحة بشكل عام.



المصدر : الوطن