بسبب ملصق.. السجن سنتين لرجل في تايلاند

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة في تايلاند، يوم الجمعة، حكماً بالسجن سنتين على رجل بتهمة إهانة النظام الملكي، لقيامه بتشويه صورة للملك ماها فاجيرالونكورن، وفقاً لما قاله محاموه، وهو أول حكم يتعلق بقانون العيب في الذات الملكية يتم إصداره في أكثر من عام.



وأدين نارين كولبونجساثورن (33 عاماً) بتهمة وضع ملصق يحمل شعاراً لصفحة للهجاء السياسي على موقع «فيسبوك»، على صورة كبيرة للملك خارج المحكمة العليا أثناء تظاهرة سياسية في سبتمبر 2020.

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وتم الإفراج عن نارين، الذي نفى ارتكاب التهمة، بكفالة في انتظار الاستئناف على الحكم، وذلك وفقاً لما ذكرته رابطة المحامين من أجل حقوق الإنسان التي تمثل الكثير من التايلانديين المتهمين بانتهاك قانون العيب في الذات الملكية.

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